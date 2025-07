Yina Calderón revela que Epa Colombia no quiere recibirla en la cárcel: "Estoy triste"

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que está un poco baja de ánimo luego de que sintiera que Epa Colombia, al parecer, no quiere recibir su visita en la cárcel.

Recientemente, el humorista Alerta compartió una fotografía en la que se mostró junto a la empresaria Epa Colombia en prisión tras ir a la cárcel el Buen Pastor en Bogotá, donde la influenciadora se encuentra cumpliendo su condena por su caso con Transmilenio.

Aunque se desconoce la razón por la que exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontró con la empresaria, muchos comenzaron a especular sobre la amistad entre Epa Colombia y Yina Calderón, debido a que Yina no ha podido reencontrarse con la joven, pues esta le negó su entrada, asegurando que no se sentía bien.

Yina Calderón realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde fue interrogada al respecto y ella confesó que no estaba de acuerdo con el comportamiento de la empresaria, pues ella le estaba demostrando lo leal que ha estado con ella desde que se enteró de su situación legal.

"La verdad estoy un poco triste sobre ese tema porque siento que no es la manera de actuar. Yo siento que he estado para el Epa puesta desde que me enteré que estaba en la cárcel, pero está aceptando toda clase de visitas y a mí no. Yo siento que he estado firme", dijo.