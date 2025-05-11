Mejor amigo de Baby Demoni rompió el silencio e hizo estremecedora confesión: "Estaba premeditado"

El mejor amigo de Laura Esquin, mejor conocida como Baby Demoni decidió romper el silencio tras el fallecimiento de la influenciadora y las recientes declaraciones de Samor One, la pareja de ella.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

¿Qué reveló el mejor amigo de Baby Demoni sobre la pareja de la influenciadora?

Robin Alexis Parra Gamboa conocido en redes sociales como La fresa más nea decidió romper su silencio y dar su versión de lo que pasó con su mejor amiga.

El influenciador reaccionó en el pódcast "Voz de Fondo" a las declaraciones de Samor One, la pareja de Baby Demoni sobre lo que supuestamente sucedió el día de la tragedia.

Robin Parra asegura que no entiende las declaraciones de la pareja de Baby Demoni ya que para él se contradice en varios aspectos y dice supuestas mentiras sobre su relación con ella.

La fresa más nea aseguró que Baby Demoni mantenía económicamente a Samor One y que hasta él supuestamente también le ayudaba en ocasiones con temas de dinero.

Si tanto dice que la amaba debería respetar su memoria y dejar de calumniarla, ella lo mantuvo a usted, ella era la del dinero ahí.

Mejor amigo de Baby Demoni contó su versión de lo que pudo pasar con su amiga. (Foto Freepik)

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

¿Qué relación tenía La fresa más nea con Baby Demoni?

La fresa más nea contestó a las acusaciones de Samor One en donde asegura que supuestamente la hija de la influenciadora lo señalaba de ser el amante de Baby Demoni.

Frente a estas fuertes acusaciones, Robin Alexis dejó claro que no tuvo ninguna relación sentimental con Alejandra y que solo fueron mejores amigos.

Yo nunca fui amante de Baby Demoni, simplemente era su mejor amigo, éramos muy allegados.

Además, frente a los audios de la hija de Baby usados por Samor One expresó su rechazo al exponer a la menor y aseguró que eso le traería consecuencias legales.

Me parece mal, no sé qué tan legal sea esto porque está exponiendo el supuesto testimonio de una menor, de una niña de seis años.

Además, Robin es directo al decir que para él Samor One tenía todo premeditado por cómo sucedieron las cosas y sus declaraciones posteriores.

El simple hecho de decir que grabó la pelea es algo premeditado. Él todo momento se está contradiciendo.

Mejor amigo de Baby Demoni reveló qué habló con ella antes de su fallecimiento. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Ex de Aida Merlano no se quedó atrás y también mostró el rostro de su hijo: "Mi mini agropecuario"

¿Qué le dijo Baby Demoni a su mejor amigo en la llamada el día de la tragedia?

Frente a qué sabe él de lo que pudo pasar esa noche de la tragedia, La fresa más nea reveló que ella tuvo una llamada con él en medio de su discusión con Samor One.

Ella me lo manifestó en la llamada y en unos audios, obviamente que una persona al saber que manipularon a su hijo para decir algo se iba a exaltar

El mejor amigo de Baby Demoni asegura que ella en la llamada la influenciadora estaba bastante agitada y que hasta Samor One lo había confrontado por la supuesta infidelidad.

Si el grabó toda la discusión por qué no muestra cuando ella y yo estábamos en el teléfono. Ella estaba desesperada, angustiada y en los audios se evidencia un tono de voz diferente.

La fresa más nea asegura que la supuesta grabación que tiene Samor One no la ha dejado ver completa y que supuestamente solo ha mostrado las partes que le convienen. Además, confesó que al parecer lo tiene amenzad*.