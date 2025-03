La mamá de la actriz Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, dedicó un claro mensaje a quienes la critican por su apariencia física y su comportamiento.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 300 mil seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de ella y una de la actriz como portada con las que les respondió a quienes juzgan su forma de verse, en especial por dejar ver sus canas.

"Te estás volviendo vieja”, me dijeron, “has dejado de ser tú, te estás volviendo amargada y solitaria”....“No”, respondí. “No me estoy volviendo vieja, me estoy volviendo sabia; la vejez está en la actitud. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser, he dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí misma", dijo.