El influenciadora y modelo Juan David Zapata habló sobre el comportamiento que está teniendo su amigo Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido compartió en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 600 mil seguidores, un video en el que compartió su opinión sobre la relación que está teniendo el actor y modelo Mateo Varela con la actriz Norma Nivia en el reality.

El exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia detalló que tenía varias emociones encontradas, pero destacó que sentía que Norma Nivia no quiere a Peluche y dicha relación lo tiene desenfocado de su propósito en la competencia.

"A mí me da risa, tristeza y rabia a la vez, yo no sé Mateo qué le está pasando, está desenfocado totalmente y para mí esa relación no, ahí no hay nada, ella es una mujer que no lo apoya no lo ayuda, a cada ratico le está diciendo cosas, lo trata súper mal y él ah sido muy especial con ella", dijo.