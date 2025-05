La influenciadora Karina García confesó sus verdaderos sentimientos hacia el cantante Altafulla tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido estuvo en 'Buen Día, Colombia', donde fue interrogada sobre su relación con el artista Altafulla, a quien conoció en el reality y con el que acordó esperarse y continuar su relación una vez se termine el programa, pues recordemos que el barranquillero continúa en competencia.

Luego de salida de Karina García, esta regresó de visita por dos días a La casa de los famosos Colombia, donde ambos lograron reafirmar su relación y llegar a ciertos acuerdos para cuando él salga del reality.

Según confesó la paisa ella siente que esa visita le sirvió para darse cuenta que efectivamente se está enamorando de él.

"A los dos nos cuesta mucho decir eso porque allá todo se siente el triple y la gente dice que es muy rápido para decir te amo, pero yo digo que cuando siente las cosas las tiene que decir y ya, no importa si van a durar o no. Yo siento que sí me estoy enamorando de verdad", señaló.