Shakira anuncia su regreso a Zootopia 2 con canción junto a Ed Sheeran

La icónica Gazelle volverá a rugir en la pantalla grande, y no podía ser interpretada por nadie más que Shakira. La cantante colombiana confirmó su participación en Zootopia 2 con una noticia que enloqueció a sus fans: además de dar voz nuevamente a la famosa gacela popstar, también lanzará una nueva canción original compuesta junto a Ed Sheeran.

¿Qué dijo Shakira sobre Zootopia 2?

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Shakira expresó su emoción por este esperado regreso: “¡Tengo muchísimas ganas de Zootopia 2! ¿Y saben qué? ¡Gazelle ha vuelto!” También compartió su entusiasmo por haber trabajado con el cantante británico: “¡Estoy muy agradecida de haber trabajado con Ed Sheeran en esta emocionante nueva canción original!”.

Shakira regresa como Gazelle en Zootopia 2 con canción junto a Ed Sheeran

¿Cómo será el nuevo aporte musical de Shakira en Zootopia 2?

La artista no solo volverá con su voz, sino también con una propuesta musical completamente nueva que promete ser poderosa como Try Everything, el himno que marcó la primera entrega de Zootopia. Aunque aún no se revela el nombre del tema, los fanáticos ya esperan que sea uno de los grandes momentos musicales de la película.

¿Cuál es el vínculo entre Shakira y Gazelle?

Desde su debut como Gazelle en 2016, Shakira se ganó el corazón de millones de fans de la cinta. Su personaje no solo tenía su estilo y movimientos, sino que también compartía valores con la artista: empoderamiento, unidad y esperanza. Ese vínculo emocional entre Shakira y la gacela pop se convirtió en un ícono de la primera cinta.

¿Qué se sabe del estreno de Zootopia 2?

Disney confirmó que Zootopia 2 se estrenará el 26 de noviembre de 2025, y ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año. El regreso de personajes queridos como Judy Hopps y Nick Wilde, sumado a la presencia de Shakira y Ed Sheeran, ha elevado aún más las expectativas.

¿Por qué el regreso de Zootopia 2 emociona tanto?

La noticia ha sido recibida con aplausos por parte del público. Shakira no solo representa a Latinoamérica en una de las franquicias más queridas de Disney, sino que también aporta su sello artístico a través de una colaboración inesperada con Ed Sheeran. Su regreso como Gazelle es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega.