La influenciadora Karina García reaccionó luego de que el cantante Altafulla la defendiera ante la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia.

Luego de la visita de Karina García a La casa de los famosos Colombia, Altafulla y la Toxi Costeña estaban sobre la jornada de eliminación en la que quedó por fuera el actor Camilo Trujillo.

Allí la Toxi Costeña comenzó a hablar mal de Karina García, quien había abandonado recientemente la casa más famosa de Colombia tildándola de "loca", por lo que, el artista le pidió que la respetara.

"Ey Tóxica puedes respetar un poquito por mí porque para mí es feo, no creas que para mi es súper cool, pero he aguantado bastante", le dijo.

La cantante detalló que no quería que ella fuera más tema de conversación entre los dos, a lo que él indicó lo de acuerdo que estaba con eso.

Además, momentos antes, Altafulla había confesado que amaba a Karina, a lo que la Toxi Costeña le dijo entre risas que ella lo amaba a él y a muchos más, provocando que el cantante le pidiera que soltera el tema.

En entrevista para 'Los 40 Colombia', Karina García fue interrogada sobre la amistad entre Altafulla y la Toxi Costeña, a lo que ella detalló que ella no le genera inseguridad, pero que sintió satisfecha que luego del llamado de atención que le hizo a Altafulla sobre no quedarse callado cuando ella la criticara había funcionado.

"Vi que la frenó y le dijo respeta y le dijo que ya no más, entonces le sirvió la cantaletica porque realmente si a mí me hablan mal de él a mí no em gustaría o no escucharía, entonces lo que decía es que no permitas que esa mujer se exprese así de mí , yo la entiendo, está enamorada, qué pesar", comentó.