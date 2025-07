Merly Ome, madre de Yina Calderón, sufrió un aparatoso accidente en la noche del viernes 11 de julio mientras conducía una motocicleta. Fue atendida de urgencia y, tras recibir asistencia médica, enviada a su casa. Su hija menor, Juliana Calderón, reveló detalles sobre su recuperación.

Durante la noche del pasado viernes Merly Ome compartió por medio de sus redes sociales un preocupante video en el que enseñó las heridas que sufrió tras accidentarse mientras conducía una moto.

En aquella ocasión, la mamá de las hermanas Calderón mencionó que había recibido gran impacto de la caída en su cabeza ocasionando que su oreja sufriera graves lesiones que tuvieron que ser suturadas rápidamente. Además de esto, también sufrió algunos rasguños en sus brazos y piernas.

“Miren, estoy practicando moto y miren cómo me volví, me rayé toda. Mire acá, once puntos en la oreja; arriba y abajo”, comentó Merly en aquel momento mientras enseñaba sus heridas.