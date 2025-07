Jorge Herrera, recordado por millones de colombianos por su entrañable papel de ‘Don Hermes’ en Yo soy Betty, la fea, ha vuelto a estar en el centro de las conversaciones gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia. El reconocido actor fue entrevistado recientemente en Buen Día Colombia, donde enfrentó una pregunta que muchos televidentes se han hecho desde que comenzó la competencia: ¿se parece en realidad al estricto y regañón padre de Betty?

¿Cómo es la personalidad del actor Jorge Herrera?

Con su particular estilo, Jorge no dudó en bromear sobre el tema: “Mira que cuando la gente me dice eso, yo les digo, no, en la vida real soy peor”. Su respuesta provocó risas en el set, pero también abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre su forma de ser. Según explicó, lo que más lo define es su rechazo hacia la injusticia, ya sea contra él o cualquier otra persona. “Eso sí, no lo tolero”, afirmó sin rodeos.

¿Cómo es Jorge Herrera fuera de cámaras?

A pesar de que algunos lo perciben como serio o regañón en pantalla, el caleño aseguró que su personalidad fuera del reality es muy diferente. Aunque no se queda callado cuando algo le parece mal, también reveló que disfruta mucho del afecto del público. “Me abrazan todo el tiempo. A veces me cogen por la espalda y yo creo que me están atracando”, relató entre risas. Esta cercanía con la gente, según contó, es constante desde que interpretó a Don Hermes, un personaje que sigue despertando cariño.

¿Qué siente Jorge Herrera al reencontrarse con su audiencia en MasterChef?

Jorge Herrera confesó que le resulta muy especial conectar de nuevo con el público desde un espacio tan distinto como la cocina. Aunque en esta ocasión no interpreta a nadie, su autenticidad ha generado comentarios y emociones en quienes crecieron viéndolo.

¿Dónde y cuándo ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Si no te pierdes ningún detalle de la competencia, MasterChef Celebrity te espera de lunes a domingo a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Los sábados puedes ver un capítulo especial con lo más destacado de la semana, ideal si no lograste seguir todos los retos. Y los domingos, prepárate para nuevos desafíos y más emociones en la cocina.

Así describió Jorge Herrera su forma de ser fuera de MasterChef Celebrity

Jorge Herrera, fiel a su estilo, sigue demostrando que puede ser tan querido como contundente, dentro y fuera de la competencia.