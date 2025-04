Melissa Gate ha sabido abrirse un espacio en las redes sociales con su peculiar personaje. Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, popularizó varias frases que hoy día son replicadas por sus seguidores. Recientemente, Cintia Cossio se unió a esta tendencia, imitando una de las frases más icónicas de Melissa.

¿Cuál fue la frase de Melissa Gate que Cintia Cossio utilizó en uno de sus videos en redes sociales?

La creadora de contenido paisa, Cintia Cossio, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram un video en el que se mostró imitando una de las icónicas frases que Melissa Gate mencionó durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Se trata de la frase "dicen que la moda no incomoda, pero a mí me están mat*ndo. Me duelen los ojos", la cual fue utilizada por Melissa Gate durante una conversación con Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que una personalidad realiza videos imitando audios de Melissa Gate, pues sus frases parecer estarse popularizando en diversas partes de Colombia y el mundo.

¿Qué celebridades han imitado las icónicas frases de Melissa Gate?

Dentro de las personalidades que han imitado las icónicas frases de Melissa Gate se encuentra el influenciador mexicano Kunno, la reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos y hasta Luca Ostini, actual participante de La casa de los famosos Colombia All-Stars en donde la influenciadora permaneció durante una semana como parte de un intercambio con Manelyk González.

Cintia Cossio sorprende al imitar a Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

Lo cierto es que la popularidad de Melissa Gate habría aumentado desde su participación en La casa de los famosos Colombia en donde ha podido presumir de sus diferentes frases que cada vez más son replicadas por diferentes personas en las redes sociales.