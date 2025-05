Un polémico hecho se registró en plena transmisión de un programa matutino. Un luchador mexicano agarró a golpes a otro invitado en el set, dejando atónitos a los presentes, así como a los internautas que seguían el 'en vivo' mediante redes sociales.

¿Por qué Alberto del Río se peleó con un invitado en plena transmisión de un programa?

Todo se desató cuando Alberto del Río, también conocido como ‘El Patrón’, la emprendió contra otra persona, quien resultó ser el padre de un luchador con el que se enfrentará próximamente.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jefes de campaña de La casa de los famosos Colombia: ellos son los elegidos por los participantes

Del Río se tornó incontrolable, le agarró la camisa a su rival y luego le lanzó una patada cuando este se encontraba en el suelo. Pero allí no terminó todo, posteriormente, tomó del cabello a un integrante de producción mientras profería insultos.

La productora del programa de TV Azteca, Maru Silva, le exigió a Del Río que dejara el set y él lo hizo, no sin antes lanzar una contundente frase, evidenciando los motivos que lo llevaron a reaccionar de una forma tan agresiva. “Yo quería el set para mí y me traen a alguien que me molesta”, manifestó el luchador que también compite en la famosa franquicia de la WWE.

King Vikingo fue quien cayó presa de la furia de Alberto del Río. Es luchador y padre del ‘Hijo del Vikingo’, a quien del Río enfrentará en contados días.

Artículos relacionados Karina García Así reaccionó la mamá de Altafulla cuando le dijeron que Karina García era su nuera

Sumado a lo anterior, salió a relucir que Del Río tenía problemas personales con King Vikingo y de allí parte la furia que desató contra él, sin importarle que estaba en un programa en vivo.

Manuel Galaviz Macías es el nombre de pila de King Vikingo, quien completa una gran trayectoria en la Lucha Libre AAA; tiene 48 años y nació en la ciudad mexicana de Puebla. Debutó como profesional en diciembre de 1994. Su hijo es Emmanuel Román Morales, quien se convirtió en luchador, siguiendo los pasos de su papá.

¿La reacción de Alberto del Río en pleno programa fue un montaje?

Emmanuel, quien se hace llamar ‘El hijo del Vikingo, enfrentará a Del Río en una pelea oficial y todo ello generó muchas especulaciones. Varios creen que todo se habría tratado de un montaje como parte de una campaña de expectativa.

Frente a esta versión, uno de los conductores del programa, Sergio Sepúlveda, dejó entrever que nada de eso es cierto y el hecho se habría suscitado porque realmente existen diferencias personales con Vikingo.

Uno no puede tapar lo que sucede en la televisión y menos en redes sociales (...) El Patrón se molestó porque vino al set el papá del Hijo del Vikingo, King Vikingo (...)

Seguidamente, otro conductor del programa explicó que “no podemos controlar lo que pasa en televisión, son luchadores, se calientan (...) para nosotros es muy importante aclarar que no hubo ningún herido, se atendió a King Vikingo, está perfectamente bien. La producción, no fue afectado absolutamente nadie y ese tipo de cosas pasan”.

Artículos relacionados Viral El Papa León XIV sorprende al recibir un muñeco con su imagen desde el papamóvil

Vikingo tuvo que ser atendido por paramédicos del canal, mientras que quedó claro que ningún integrante de la producción resultó lesionado o afectado.