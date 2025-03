Yina salió de Placa y envió mensaje a ‘El Flaco’ Solórzano

Lady Tabares tuvo en sus manos una importante decisión tras contestar el teléfono de El Jefe en La casa de los famosos Colombia. Y tras una larga jornada de incertidumbre logró conocer que esta traía un gran beneficio que no podía usar para ella misma.

¿Cuál fue el beneficio que Lady Tabares recibió tras contestar el teléfono de El Jefe?

Casi terminando la gala de hoy, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron con los participantes para informarle a Lady Tabares que, por haber contestado la llamada de El Jefe, obtuvo como beneficio el poder de sacar a un participante de La Placa, a excepción de ella misma. Aunque los presentadores le dieron un par de segundos para que la mujer tomara su decisión, estos no fueron necesarios ya que sin pensarlo dos veces sacó a Yina Calderón.

Vale la pena destacar que Calderón ingresó a La Placa luego de que ‘El Flaco’ Solórzano, líder de la semana, la nominara directamente. Por esta razón no dudó en enviarle un mensaje directo.

¿Cuál fue el mensaje que Yina Calderón le dejó a ‘El Flaco’ Solórzano tras salir de Placa?

Yina Calderón aprovechó el momento para agradecerle a Lady Tabares por haberla sacado de Placa, pero también compartió unas palabras sobre su eliminación.

“Le agradezco a Lady. Para mí, nunca ha sido un miedo la Placa, porque siento que todos tenemos que pasar por ahí. Al final, es el país el que elige, así que tarde o temprano te van a sacar si no te quieren. Pero quiero agradecerle a mi amiga por el favor. Dios le pague”, expresó la influenciadora.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje dirigido a ‘El Flaco’ Solórzano, pues celebró con ironía que el actor no lograra eliminarla de la competencia. “El maestro Solórzano no me pudo sacar (risa burlona)”,dijo Calderón.

Este comentario no pasó desapercibido, pues generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa. Mientras algunos celebraron su actitud, otros no vieron con buenos ojos su burla hacia el actor. Lo cierto es que Yina sigue dando de qué hablar en la competencia.