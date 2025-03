Alerta le ofreció su ayuda a Yina Calderón tras ser nominada

Yina Calderón continúa dolida con la decisión que tomó ‘El Flaco’ Solórzano en La casa de los famosos Colombia, al nominarla directamente a Placa y dejarla en riesgo de eliminación, pues sigue en desacuerdo con las razones que él le dio. Ante su evidente molestia, Alerta decidió hablar con ella y ofrecerle su ayuda para hacer campaña y movilizar a sus seguidores para que votaran por ella y evitar su salida.

Durante una conversación privada, Yina Calderón y Alerta hablaron sobre la decisión de ‘El Flaco’ Solórzano, quien como líder de la semana en La casa de los famosos la nominó, dejándola en riesgo de eliminación. Aunque Alerta intentó mediar entre ambos para evitar conflictos, Calderón se mostró firme en su postura y aseguró que el actor no le ha dado la cara desde aquel episodio.

“El maestro no me ha dado la cara, no me mira a los ojos, pero donde mi mire yo le digo: viejo cínico. Usted ya tiene 60 años como para que esté dando excusas tan bobas para nominar”, le aseguró Yina a Alerta.