Isabella Vargas, hija de Karina García, reaccionó a la campaña que están haciendo algunos internautas y participantes en contra de la influenciadora para que salga de La casa de los famosos Colombia.

El Jefe decidió cambiar la dinámica de votación esta semana, la cual la llamó 'Apocalipsis', donde el público nominó a su famoso menos favorito y ahora será el responsable de eliminar al siguiente participante con votos en negativos, es decir, que no votarán por quien quieren que se salve, sino por quien quiere que se vaya.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, compartió un video opinando al respecto.

"Están muy asustados, Karina García no se va este fin de semana, no vamos a dejar que la saquen porque claro todos se unieron para sacarla porque saben que a entrado de primera con el mayor porcentaje de votación, que tiene un fandom grande a pesar de todo porque si sigue ahí es porque algo está haciendo bien, así haya tenta gente la que la odie, no la vamos a sacar", dijo.