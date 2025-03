Muchas sorpresas han dado La casa de los famosos Colombia, romances, enemistades, rivalidades, complot, estrategias, nuevos participantes y salidas sorpresivas que han sacudido las redes sociales y que siguen dando de qué hablar. En este sentido, una de las sorpresas para el público que sigue el 24/7 del programe en vivo es que Yina Calderón se ha visto muy defensora de Melissa Gate.

¿Yina Calderón es quien más defiende a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, en redes sociales se ha compartido memes, opiniones y clips de seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes creen que Yina Calderón ha sido la única persona que ha defendido a Melissa Gate y que, de hecho, lo ha hecho más que los propios amigos de la paisa, pues destacan que en los posicionamientos y en otros espacios, la empresaria se ha dedicado en ver las cualidades que tiene su rival y además, resalta que Melissa ha hecho cosas buenas por personas que después la traicionan.

Yina Calderón no duda en reconocer las virtudes de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón no ha dejado de reconocer las cualidades de Melissa Gate, pues no solo en la dinámica propuesta por el jefe en donde los famosos se debían decir cosas positivas, sino en otros momentos de la convivencia; de acuerdo con la empresaria, es de valientes ver las cosas positivas de sus rivales y por ella resalta que Gate aporta cosas a La casa de los famosos Colombia y que, además es muy inteligente, por eso, le reconoció a La liendra que así como Melissa no se ha metido con ella, por su lado, pasará lo mismo y se seguirán ignorando.

Melissa Gate no cree en los halagos que recibió de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Pese a que el ejercicio propuesto por el jefe de La casa de los famosos Colombia era reconocer cualidades de su rival, Melissa Gate cuestionó si las intenciones y las palabras de Yina Calderón en dicha actividad hubiesen sido honestas, pues cree que puede ser una estrategia de su rival tras ver que Gate volvió con más del 50% de votaciones en la gala de eliminación del domingo 16 de marzo.