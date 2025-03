Mucha emoción se vivió en la octava semana de La casa de los famosos Colombia, pues un nuevo eliminado se despidió de la competencia, dejando los ánimos un poco alterados debido al último brunch que se realizó el pasado domingo. Sin embargo, mientras nacen nuevos conflictos, dos participantes que habían tenido problemas en días pasados, decidieron dejar sus diferencias a un lado y hacer las paces.

Artículos relacionados Melissa Gate José Rodríguez dice que Melissa Gate es la más doble cara de La casa de los famosos

Karina García y Melissa Gate dejan a un lado sus diferencias en La casa de los famosos Colombia

En horas de la mañana de este lunes 24 de marzo, Melissa Gate y Karina García decidieron hacer las paces, pues las ambas participantes les hablaron a las cámaras para que quede claro que entre ellas no se van a volver a mencionar para nada malo, e incluso, Karina dejó saber que ella no es chismosa ni portadora de comentaros negativos dentro de La casa de los famosos Colombia. Mientras hacían las paces frente a todo Colombia y 13 países de Latinoamérica, ambas mujeres dieron un contenido divertido sobre el aseo del baño, lo que emocionó a los seguidores del reality porque siempre han querido que entre ellas haya amistad y una alianza dentro de la competencia.

El problema que había nacido entre Melissa Gate y Karina García en La casa de los famosos Colombia

En la semana 7 de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate le había pedido a Karina García que no dejara que sus amigas ingresaran al cuarto agua ya que eso a ella le generaba malestar porque no se la lleva bien con Yina Calderón, sin embargo, García no se tomó esto para bien, puesto que su compañera la responsabilizó de llevar chismes y generar más enemistad entre Calderón y Gate.

Artículos relacionados Yina Calderón Melissa Gate no cree en los halagos que recibió de Yina Calderón en La casa de los famosos

La relación de Karina y Melissa empeoró tras el brunch en La casa de los famosos Colombia

El domingo 16 de marzo, se realizó el esperado brunch de los nominados de La casa de los famosos Colombia 2025 y el ambiente se puso tenso cuando Melissa Gate le dijo a Karina García una célebre frase muy popular de una película, sin embargo, García no se lo tomó tan bien y de hecho, lloró porque se sintió mal; este comentario y la actitud de Karina desató mucha intensidad en el ambiente hasta el punto de que ambas participantes ni se determinaron durante esta última semana.