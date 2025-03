En horas del medio día de este domingo 23 de marzo, los nominados asistieron al brunch de La casa de los famosos Colombia, un espacio pensado para que se desahoguen y revelen las opiniones que tienen de sus compañeros, por eso, el jefe les deja algunas preguntas para que ellos respondan con total transparencia y como todos los domingos, este no fue la excepción.

Una de las preguntas del jefe en el brunch de La casa de los famosos Colombia es: para los nominados ¿Quién es doble cara en la competencia?, por lo que José Rodríguez respondió que es Melissa Gate, justificando que ella usa su personaje para hacer sentir mal a otros y se puso como ejemplo, diciendo que a veces se ha tomado personal los comentarios de su compañera y que “está haciendo muy bien su papel”.

Melissa Gate y José Rodríguez ya tuvieron diferencias en La casa de los famosos Colombia

Devolviéndonos semanas atrás, Yaya Muñoz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de ser la nominada de Melissa Gate y tras su despedida de la competencia, José Rodríguez no se habría tomado bien esto, por lo que, en una jornada de nominación, le dio dos puntos a su compañera, revelando que le gustan las personas leales y para él, ella no lo fue por su “jugada maestra” al nominar a Yaya. Sin embargo, Gate le devolvió los dos puntos, justificando que también se aleja de las personas cuando nota actitudes que no le gustan.

Melissa Gate revela que está jugando sola en La casa de los famosos Colombia

Melissa Gate reiteró que ella está sola en La casa de los famosos Colombia y que no tiene ningún complot o estrategia, pues insistió que ella está en la competencia porque sus seguidores lo han permitido y porque son ellos quienes la quieren ver ahí y por tal razón, está ahí para ser independiente, pese que para ella no ha habido momentos fáciles al estar en la casa.