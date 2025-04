La empresaria Yina Calderón no pudo contener las lágrimas luego de haber perdido la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La casa de los famosos Colombia.

Los participantes compitieron por equipos, conformados por siete personas, donde debían sacar sus habilidades de resistencia.

El beneficio que les reveló el Jefe es que quienes ganaran la prueba lograban tener un mensaje en video de sus familiares, algo que la influenciadora anhelaba destacando lo preocupada que está por su empresa.

Una vez se terminó la prueba, Norma Nivia se acercó al grupo al que pertenecía Yina Calderón para felicitarlos por su rendimiento y esfuerzo en el reto, por lo que no dudó en gritarle a Norma Nivia que era una "hipócrita" por acercarse a hablarle.

La empresaria fue un momento al baño a llorar para luego tomar un café e irse al sofá a desahogarse con Karina García por lo triste que sentía al no poder recibir un mensaje de sus hermanas.

"Yo quería ver a mis hermanas, son dos meses y medio sin saber si Leonela está manejando bien la empresa, me siento hasta irresponsable haberla dejado con la empresa sola, si yo salgo y estoy en quiebra, ni lo que me gano acá me van a solucionar la empresa, yo debí ser más responsable con la empresa porque ella es la que me ha dado todo", le dijo.