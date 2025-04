La influenciadora Karina García le reclamó a Melissa Gate por la forma en que se fue en su contra durante el más reciente juicio en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido estaba comentando lo sucedido en un nuevo juicio impuesto por el Jefe en el reality con Yina Calderón, Altafulla y Lady Tabares cuando llegó Melissa Gate y Karina decidió reclamarle al respecto.

"Yo quedé triste y confundida por todo lo que dijiste allá porque yo sentí Meli que me atacaste demasiado y también escuché que yo te metí allá (cuarto Fuego) para joderte la vida cuando eso es mentira y yo quiero que hablemos a ver qué pasa", le dijo.

Melissa Gate aprovechó la oportunidad para aclararle que debe entender que no son amigas así se lleven bien y que siempre va a defender a Mateo Varela por encima de ella porque son amigos de afuera.

"Está bien que ustedes tengan un problema juntos, pero acusar a una persona de misógino eso es demasiado fuerte y delicado (...) en ese momento yo me tengo que ir con toda porque yo estoy defendiendo a un amigo y tú no eres mi amiga, eres compañera de trabajo a diferencia con Mateo que me ha seguido los pasos desde que empecé en un reality", le respondió.