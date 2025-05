Los nombres de Yina Calderón y Altafulla se han apoderado de las tendencias desde la gala de eliminación del 4 mayo en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Altafulla en gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón arremetió contra Altafulla y cuestionó su carrera en la música.

Tras esto, en la gala de eliminación, el cantante deicidió tener un gesto al tocarle la cara a Yina Calderón producto de la emoción que le dio ser uno de los más votados de la noche.

Aunque este gesto parecía nada malo más que un gesto de amistad o cariño, Yina Calderón se mostró molesta y así se lo expresó a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

¿Cuál fue la advertencia que Yina Calderón le hizo a Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Tras la gala de eliminación Yina Calderó decidió confrontar a Altafulla en la cocina de la casa estudio para expresarle que quería que le volviese a tocar su rostro.

Yina Calderón le aseguró que ella ya le había pedido al Jefe que revisara las cámaras y tomara acciones en contra de él por hacer ese tipo de contacto sin su autorización.

Cuando entraste hice el aviso en televisión nacional y el Jefe ya está revisando las cámaras porque me tocaste la cara. Tú no puedes provocarme porque sabes el conflicto que tenemos.

Yina Calderón le pidió al Jefe de La casa de los famosos Colombia llamado de atención para Altafulla

Yina Calderón no se guardó nada contra Altafulla y decidió dejarle claro que su gesto había sido un acto de provoación y por eso no se lo iba a perdonar.

No me vuelvas a tocar la cara, no seas descarado. Ya se lo dije al Jefe, Carla y Marcelo.

Yina Calderón le aseguró al cantante que no quería que él se le acercara y que de hacerlo ella podría responderle de mala manera.

Me importa un c#lo si me vuelves a tocar la cara no respondo. Si vuelve a pasar, me vuelves a vulnerar mi espacio, te me acercas no respondo.

Yina Calderón

Yina Calderón se desahogó con La Toxi Costeña asegurándole que se había sentido mal con el gesto de Altafulla porque sentía que había pasado un límite con ella y más cuando tienen una mala reación.

Yo no ando tocando nadie, no me gusta que me abracen, qué tal ese tipo la confiancita.

