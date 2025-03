Yina le hizo reclamó a Karina por su cercanía con Melissa

La amistad de Las Chicas Fuego estaría en riesgo tras la decisión de Karina García y Yina Calderón de llevar a Melissa Gate a su habitación. Aunque plantearon esto como una estrategia de juego, la movida parece estar pasando factura. De hecho, la relación entre Karina y Yina enfrenta problemas, ya que Yina considera que Karina ha mostrado un acercamiento hacia Melissa, pese a los conflictos que han tenido en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Yina Calderón le reclamó a Karina García por su cercanía a Melissa en La casa de los famosos?

Durante una conversación en el baño de La casa de los famosos Colombia, Karina García llamó a Melissa Gate ‘Meli’, lo que molestó a Yina Calderón, quien de inmediato se lo hizo saber. Para Yina, el acercamiento de Karina con la influenciadora parecía oportunista.

Incluso, Yina dejó claro que no le gustaba estar en un equipo donde ocurrieran ese tipo de actitudes, ya que Karina y Melissa habían tenido un fuerte enfrentamiento durante el más reciente brunch del reality, en el que Melissa la ofendió.

"¿Meli? ¿Cuál Meli? Yo no te la estoy montando. Es que de pronto el problema sí es mío y soy yo la que no comparte esa forma de actuar. Yo no quiero estar en un equipo donde alguien (Karina) actúe de esa forma conveniente", expresó Yina.

¿Cómo reaccionó Karina García al reclamo de Yina Calderón por su cercanía con Melissa Gate?

Ante las palabras de Yina Calderón, Karina García se mostró completamente desconcertada. Aseguró que su acercamiento a Melissa era solo por la convivencia en La casa de los famosos Colombia y no por conveniencia, como lo insinuaba ella.

“Uy, Yina, yo no lo puedo creer. Qué tristeza… Dios conoce mi corazón y sabe cuáles son mis verdaderas intenciones. Aquí es imposible fingir, tener mascaras… Todas le hablan aquí (a Melissa), ¿por qué me la montan solo a mí”, expresó Karina, dejando claro que su relación con Melissa no tenía segundas intenciones y que no entendía por qué solo a ella se le cuestionaba su cercanía.