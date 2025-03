Yina lanzó advertencia a Emiro tras detector de mentiras

La casa de los famosos Colombia continúa elevando tensiones entre los participantes. En esta ocasión, el detector de mentiras regresó a la competencia, pero esta vez con preguntas realizadas por los televidentes. Una de las que más llamó fue la que Emiro Navarro tuvo que responder y que lo puso entre la espada y la pared con Melissa Gate y Yina Calderón.

¿Cuál fue la pregunta que Emiro respondió al detector de mentiras en La casa de los famosos?

Durante la jornada de este miércoles 26 de marzo, los participantes del reality ingresaron al confesionario para someterse al detector de mentiras de El Jefe. Cuando llegó el turno de Emiro, el influenciador tuvo que elegir entre Melissa Gate y Yina Calderón ante la pregunta: "Si debes escoger entre Melissa y Yina, ¿a quién elegirías?"

Sin titubear, Emiro respondió que escogería a Melissa, ya que sentía una conexión más real con ella desde el primer momento en que ingresaron al reality. Esta respuesta no habría sido del agrado de Yina Calderón, quien no dudó en hacérselo saber.

¿Cuál fue la advertencia de Yina Calderón a Emiro Navarro en La casa de los famosos?

Aunque al principio Yina Calderón se tomó con humor la pregunta de El Jefe, su actitud cambió cuando Emiro Navarro eligió a Melissa Gate en lugar de ella. La influenciadora no ocultó su disgusto y lanzó una advertencia: “Ok, Emiro, te ganaste un posicionamiento”.

Más tarde, cuando Emiro salió del confesionario, Yina le lanzó un comentario sarcástico frente a los demás: “Igual en mí también puedes confiar”, mirándolo con seriedad. Emiro, sorprendido, respondió: “Yo no he dicho que tú eres desconfiada”, pero Yina insistió: “Sí, nene, dijiste: ‘En ella sí confío’”. A lo que Emiro aclaró: “Dije: ‘Y me siento confiado’, pero nunca dije que contigo no”.

Este pequeño intercambio dejó en evidencia la incomodidad de Yina, quien no dudó en manifestar su molestia de forma directa. Mientras tanto, Emiro intentó aclarar sus palabras, pero la tensión entre ambos quedó expuesta.