La empresaria Yina Calderón habló con la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia luego de haberla criticado en una conversación con Lady Tabares.

La empresaria Yina Calderón le confesó a Lady Tabares que estaba comenzando a desconfiar de la Toxi Costeña, pues consideraba que estaba cambiando demasiado, pues ya no era tan noble como al principio y quería tomar ventaja de todo.

Después de dicha conversación, la cual los participantes señalaron que les gustaría verla en el cine, la empresaria aprovechó la oportunidad para hablar con la cantante y mencionarle lo que ella había pensado sobre su comportamiento.

Yina Calderón le confesó a Lady Tabares y Karina García que había solucionado su problema con la Toxi Costeña, donde le dejó claro lo que pensaba de ella de una manera muy sutil para no hacerla sentir mal.

"Yo le boté el mensaje de que estaba muy cambiada, yo le dije que ya no era la misma que la del principio porque ya no era tan noblecita, mancita y que no sea por el porcentaje que está entrando que se le suba el ego y me dijo que no y cambió de tema, pero ya le quedó en la cabeza", contó.