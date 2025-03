La empresaria Yina Calderón y la actriz Lady Tabares protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia.

Lady Tabares decidió hablarles a todos los participantes sobre su comportamiento luego de sacar una ropa que, al parecer, no tenía dueño.

Debido a dicha situación, Yina Calderón le sugirió que no lo hiciera de esa manera, pues no lo hizo con la mejor actitud, por lo que, la actriz les preguntó si se sintieron ofendidos por la situación debido a lo que le dijo la influenciadora.

Yina no le gustó que expusiera sus conversaciones delante de todos de esa manera, por lo que, no ocultó su molestia.

"Yo siento que las cosas que yo te digo, son tú y yo, yo no lo digo a modo de ellos, sino a modo del público, porque ellos no saben que eso es repetitivo, yo te digo porque eres mi amiga, si fuera otro me importa un c***, te lo digo porque eres tú y eso te puede jugar en contra, pero no es para que lo socialices (...) no me parece pertinente", le expresó.