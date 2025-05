Yina Calderón se alejó de Karina García. Luego de que eran amigas, la empresaria de fajas tomó la decisión de hacerse a un lado, pues se han venido desarrollando momentos en los que tachó y trató mal a la modelo de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón no ha discutido como tal con Karina García, las dos charlaron y llegaron a acuerdos. Sin embargo, la polémica influenciadora discutió con Andrés Altafulla, quien ahora tiene un vínculo sentimental con la paisa.

Las críticas van y vienen. Para Calderón, Altafulla no le conviene a Karina, aunque vale decir que la empresaria fue de las primeras en aconsejar al costeño para que se involucrara afectivamente con García.

Pues bien, tras todo lo que ha venido ocurriendo en La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón habló sola para todo el público del reality y aseguró que Karina García le da "pesar", pues cree que muy en el fondo la modelo es una buena persona.

"Hasta pesar me da de la Karina, no sabe las dos cacatúas que tiene al lado (Altafulla y La Jesuu), virgen santísima. Yo muy en el fondo siento que Karina no es mala persona, pero bueno, esa es la decisión que ella tomó. ¡Qué le vaya bien, amiga!", compartió Yina Calderón.