Este martes 24 de junio se llevó a cabo el segundo reto de campo de la temporada en MasterChef Celebrity que dejó varios delantales negros y más de una lágrima. Sin embargo, Claudia Bahamón reveló una noticia que podría darles un respiro en la competencia.

¿Cuál fue la buena noticia que recibieron los participantes con delantal negro en MasterChef Celebrity?

Luego de que el jurado de MasterChef Celebrity revelara qué equipo logró ocupar el primer puesto del reto de campo y se salvó de ir al primer reto de eliminación, Claudia Bahamón, presentadora del reality culinario, les compartió una inesperada buena noticia que tomó por sorpresa a los participantes que se llevaron delantal negro.

Participantes en riesgo recibieron inesperada noticia en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

Y es que, aunque en un inicio se les informó que quienes adquirieran el delantal negro irían a reto de eliminación, esto no fue del todo cierto, pues una vez cada participante que perdió la prueba tomó su delantal negro, Claudia Bahamón les reveló que aún había una oportunidad de quitárselo y no ir al reto de eliminación.

Es decir, quienes tuvieran delantal negro podían enfrentarse a un reto de salvación en donde podrían luchar una vez más por conservar su lugar dentro de la competencia culinaria más importante del mundo sin necesidad de ir al reto de eliminación.

Vamos a dar una buena noticia en medio de este sabor amargo del delantal negro: nos vamos a encontrar en un próximo reto en donde van a cocinar por una salvación. Podrían quitarse ese delantal negro antes de un reto de eliminación

MasterChef: ¿Cómo reaccionaron los participantes con delantal negro ante el anuncio del reto de salvación?

Ante la noticia que Claudia Bahamón reveló, algunos participantes se sintieron motivados para lograr quitarse el delantal negro y así evitar ir al temido primer reto de eliminación de esta temporada.

Participantes con delantal negro recibieron buena noticia. (Foto Canal RCN).

Por un lado Julián manifestó que iba a dar todo de sí mismo para poder aprovechar esta oportunidad y evitar el reto de eliminación: “Mañana voy a dar todo de mí”. Al mismo tiempo Yesenia aseguró que esta sería la oportunidad para probarse a sí misma: “ya quiero hacer un plato yo sola. Te la juegas tú con tú”.

Sin embargo, hubo quienes el delantal negro les nubló la mente, pues Violeta Bergonzi no pudo evitar romper en llanto al tener que portarlo: “en este momento estoy muy triste. No me quiero ir”.