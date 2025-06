El segundo reto de campo de MasterChef Celebrity sacó lágrimas a Violeta Bergonzi pese a mantener una actitud positiva frente a los percances que vivió su equipo durante la competencia.

El equipo azul, integrado por Alejandra, Rodrigo, Violeta, Yepes y David, enfrentó varias dificultades durante el segundo reto de campo, lo que terminó pasándoles factura a pesar de su actitud positiva.

Desde el inicio, se quedaron sin la proteína principal que pensaban preparar, ya que el equipo contrario la tomó primero. Además, su postre, un Crème Brûlée, no logró la consistencia adecuada y se cortó a último momento.

Estos errores les costaron la peor calificación del jurado y los comensales, lo que llevó al equipo a recibir el temido delantal negro.

Al final, ni su buena actitud ni el esfuerzo grupal fueron suficientes para compensar los errores en cocina, y el equipo azul terminó enfrentando las consecuencias: el delantal negro y estar más cerca al reto de eliminación.

Tras conocerse que su equipo obtuvo uno de los puntajes más bajos, el grupo morado se dirigió a recoger sus delantales negros, al igual que los demás participantes que no lograron el primer lugar.

Fue en ese momento cuando Violeta Bergonzi no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto frente al jurado de MasterChef Celebrity.

En estos momentos estoy muy triste. No me quiero ir, de verdad que no me quiero ir… Muy frustrante, ponerse ese delantal negro es muy horrible, expresó visiblemente afectada.