Yina Calderón confesó que extraña más a Melissa que a Alerta

La repentina salida de Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia dejó en evidencia los verdaderos sentimientos de Yina Calderón hacia ella. La polémica influenciadora aprovechó su ausencia para destacar varias cualidades de la participante que pronto iniciará una nueva etapa en La casa de los famosos All-Stars.

¿Cuál es la razón por la que Yina Calderón extraña a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

En conversación con Lady Tabares, la creadora de contenido Yina Calderón confesó que desde que Melissa Gate abandonó el reality no ha podido evitar sentirse mal ya que considera que de haber sido eliminada no tendría por qué ser así tan repentinamente. Además, destacó que se divertía mucho con ella en la afamada casa, aunque no se hablaran ni fueran amigas.

“No quiero que ella se vaya así. Yo siento que ella aquí es charra, lo hace a uno reír o a mí no, porque yo no me hablo con ella… Me rio a veces”.

Calderón también se refirió a la forma en la que Melissa Gate se ha dado a conocer y lo difícil que le ha tocado en la vida. Incluso llegó a insinuar que quien debería llegar a la final debería ser ella.

“Es una pelada a la que le ha tocado duro. Mi interés no es ganarme esto y si se lo puede ganar una persona que lo necesite mucho, está bien. Uno no se puede llegar a imaginar extrañar a alguien con el que uno no se habla, ni es amiga, ni nada”.

Yina Calderón aseguró extrañar más a Melissa Gate que a Alerta en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón sorprendió además al asegurar que, aunque Alerta había salido de la competencia por votación del público y se sentía mal por su ausencia, se sentía más vacía con la ausencia de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

La inesperada confesión de Yina Calderón sobre a quién extraña más en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

“Con decirte que me duele mucho lo del maestro Alerta y lo extraño, pero siento mucho más el vacío de cabeza de fosforo… Tan raro. Me gusta mucho el personaje, porque es como malévola”.