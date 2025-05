Yina Calderón volvió a generar polémica tras asegurar frente a varios integrantes de La casa de los famosos Colombia, incluyendo a Mateo Varela, que el participante en cuestión había recuperado su brillo justo después de que Norma Nivia fue eliminada de la competencia. El influenciador no dudó en reaccionar ante el comentario.

¿Por qué Yina Calderón asegura que Mateo Varela recuperó su brillo tras la eliminación de Norma Nivia de La casa de los famosos?

Durante la preparación del almuerzo en La casa de los famosos Colombia Emiro Navarro decidió entrevistar a Yina Calderón sobre cómo se sentía en el miércoles de nominación. Sin embargo, la polémica influenciadora desvió el tema y decidió enfocarlo a la actitud renovada de Mateo Varela, quien se encontraba presente.

Calderón aprovechó el foco para mencionar que desde que Norma Nivia había sido eliminada de la competencia veía a Mateo Varela con más brillo, pues el hecho de que estuviera colaborando con el almuerzo era un cambio a lo que estaba acostumbrado a hacer a cuando la actriz estaba presente.

“Primero que todo quiero apuntar que se le ve más a Mateo desde que se fue Norma. La salida de Norma le da más brillo, porque… Ella era buen complemento para Mateo, pero a Mateo (actualmente) sí se le ve más la luz, se ve más Mateo, no Mateo y su novia. Sale más, aquí (en la cocina) no se veía tanto a Mateo cuando estaba Norma”,aseguró.

¿Cómo reaccionó Mateo Varela a las afirmaciones de Yina Calderón sobre Norma Nivia?

Al escuchar las declaraciones de Yina Calderón, Mateo Varela decidió responderle para contradecirla. Aseguró que siempre ha tenido su propia luz, pero que es lógico que, sin la presencia de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia, no iba a quedarse encerrado todo el día en su habitación.

“No, yo pienso que la luz va en cada quién. Yo tengo mi luz, siempre he tenido mi luz. Lo que pasa es que si la flaca (Norma Nivia) no está, yo tampoco me puedo quedar encerrado en mi habitación”, expresó Mateo, quien recibió el apoyo de Emiro Navarro, mientras que Yina no obtuvo respaldo en su comentario.