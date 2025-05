No es un secreto que Yina Calderón se ha aguantado los gritos de La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Tras su reingreso, la influencer caleña le declaró rivalidad a la empresaria de fajas.

¿Cuál es la rivalidad que hay entre Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia?

La Jesuu no se ha guardado nada ante Yina Calderón, puesto que la ha tachado, criticado y más en el reality del Canal RCN. Sin embargo, lo sorprendente es que la empresaria de fajas ha preferido quedarse callada y no contestarle a la influenciadora, algo que no suele pasar así.

Según Yina, no va a darle "foco" a La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, también expresó que ella lo que quiere es una "villana internacional". No obstante, hasta en el brunch la caleña le 'cantó la tabla' a la exprotagonista de novela, quien también se quedó callada.

¿Qué tiene que ver Epa Colombia con La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025?

Entre lo más reciente, la emprendedora aceptó que está llegando al límite con La Jesuu, mientras que, involucró a la confesión a Epa Colombia.

Yina Calderón y La Jesuu en posicionamiento | Foto del Canal RCN.

"Literalmente (La Jesuu) me tiene cansada, se la pasa diciéndole a La Toxi un poco de cosas... Yo no sé qué le pasó conmigo, he tratado de comprender qué es eso tan grave que yo le hice a La Jesuu para que literalmente me od1e tanto... Yo no sé si ustedes sabían, pero les voy a contar un chisme: Epa Colombia y yo le ayudamos con la campaña de ingreso al programa cuando eran votaciones", reveló Yina Calderón.

Cabe recordar que La Jesuu entró a La casa de los famosos Colombia mediante votaciones del público, ya que, en un principio, fue aspirante al reality de la vida en vivo.

Así las cosas, Yina Calderón está confundida y cree que no dijo nada malo de La Jesuu para que la esté reprochando todo el tiempo en el formato de convivencia, razón por la que está tratando de evitarla y no ser polémica.

En adición, la empresaria de fajas comentó que lo único que le interesa durante las últimas semanas del reality es salir por la puerta grande y demostrar que es talentosa.