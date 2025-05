La presentadora y artista dominicana Lissette Eduardo Cleto, más conocida en la esfera pública como Ckikybombom, es tendencia en redes sociales, primordialmente TikTok, luego de que protagonizó una discusión con una fan de Melissa Gate, participante de La casa de los famosos Colombia 2025.

"La puso en su sitio", eso es lo que dice una buena parte de los internautas después de que la dominicana criticó a Melissa Gate por la nueva forma de actuar que tiene la paisa en el reality del Canal RCN.

A través de una transmisión en vivo, Chikybombom justificó que están "funando" a Melissa Gate por diferentes motivos, empezando por el hecho de que se hizo amiga de Yina Calderón sabiendo que, en un principio, la trató mal y hasta declaró ser su mayor rival.

De acuerdo con la reconocida dominicana, Melissa y Yina no deberían ser amigas porque eso acaba el rating. Como eso sucedió, el contenido ahora estaría escaseando por parte de la influencer antioqueña.

"El contenido era la pelea con Yina, ¿no era? No me vengas de fanática, tienes que ser objetiva, por eso te interrumpo para que no me confundas al público, hay que ser real y objetivo. ¿Cuál es el contenido que ella (Melissa) tiene?", criticó Chikybombom.