Toda una polémica es lo que se ha venido desarrollando debido a que Marcela Reyes confirmó lo que habría sido una infidelidad entre Karina García, de La casa de los famosos Colombia, con su exesposo B-King. Ante esto, de manera sorpresiva, Sofía Avendaño se pronunció.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Mateo a la salida de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia | Video

¿Por qué Sofía Avendaño defendió a Karina García de posible engaño a Marcela Reyes y mencionó a Melissa Gate?

Pese a las diferencias, Sofía Avendaño defendió a Karina García. De hecho, la modelo trans aseguró que lo que está pasando del aparente engaño también le sucedió cuando, en su momento, se esparció la información de que ella se habría involucrado con un ex de Melissa Gate.

De acuerdo con la también bailarina, ella no es quién para juzgar ni pagar con la misma moneda, puesto que vivió en carne propia lo que es ser señalada por una situación similar en donde fue criticada por quienes pensaba que eran sus amigas.

"Yo tengo empatía... cuando tengo un buen recuerdo de alguien, lo malo no lo borra jamás. Así dijeron que por qué apoyaba a Melissa si dijo que yo le hablaba a su ex... porque lo que le está pasando a Karina hoy en día dentro y fuera de la casa es exactamente lo que me pasó y me hicieron a mí", escribió Sofía Avendaño en su perfil de Instagram.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes confirma que Karina García le fue infiel con su exesposo | VIDEO

Sofía Avendaño recalcó que no va a pagar con la misma moneda a Karina García debido a que Marcela Reyes no es su amiga, además, la participante de La casa de los famosos Colombia no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando afuera.

"Hubiese querido que alguien me diera el beneficio de la duda para defenderme... Así que mis finalistas son Melissa Gate y Karina García", recalcó Avendaño.

Artículos relacionados Norma Nivia Norma quedó tiesa por polémica de engaño de Karina a Marcela Reyes, así reaccionó

¿Qué se sabe de la polémica entre Karina García, Marcela Reyes y su exesposo?

Marcela Reyes contó en Buen día, Colombia, del Canal RCN, que varias personas le hablaron con seguridad de lo que sería una infidelidad entre Karina García y su exesposo, pero no hay más detalles. Por su parte, B-King, el ex de Marcela, recientemente se pronunció y aseguró que eso no es cierto, queda por esperar la versión de Karina cuando salga del reality en vivo.