La actriz Norma Nivia reaccionó tras perder la primer prueba de liderazgo contra Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Las famosas compitieron entre sí junto al Flaco Solórzano en la primer ronda de la prueba de liderazgo, donde Karina García se convirtió en una de los tres finalistas para disputar dicho beneficio durante la gala de este lunes de 14 de marzo.

Los participantes debían armar una palabra con ciertos obstáculos y el primero que lo lograba ganaba.

Karina García fue la más rápida logrando armar la palabra "Sillón".

La actriz Norma Nivia y la influenciadora Karina García han protagonizado varias diferencias en el reality, por lo que, sus competencias suelen llevarse las miradas de los seguidores del programa.

Karina García ya le había ganado en una prueba pasada de cultura general y ahora esta segunda, en la que Norma reaccionó detallando que no le había afectado.

"Me acabo de dar cuenta que estoy mamad*. Siempre era como ¿por qué no hice? o no sé qué, y hoy es como ¡ah bueno, qué importa! Siempre he querido ganar sí o sí (...) En este punto tengo desgaste mental de todo y como que la agilidad mental se va perdiendo", dijo.