Luis Fernando tuvo que ausentarse durante el anterior reto de campo en MasterChef Celebrity Colombia 2025 y tras su regreso recibió el temido delantal negro.

Aunque en el capítulo anterior de MasterChef Celebrity Colombia no se mencionó el motivo de ausencia del actor Luis Fernando, durante el capítulo de este viernes 11 de julio se dio a conocer, sin mayores detalles, que estaba atravesando problemas de salud.

Una vez regresó a la competencia, Claudia Bahamón anunció públicamente que Luis Fernando recibía automáticamente el delantal negro como parte de una penalización que se ha aplicado a lo largo de MasterChef Celebrity, sin importar el motivo de ausencia.

“Como la ley lo pide, has llegado con delantal negro; eso dice el libro rojo, no me lo inventé yo, no se lo inventaron los chefs. Por enfermedad, por calamidad, por lo que sea, llega con delantal negro”, mencionó Claudia Bahamón.