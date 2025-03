Se acerca un nuevo posicionamiento en La casa de los famosos Colombia y con ello, la oportunidad perfecta para que los participantes expresen las razones por las que desean que, aquellos que se encuentran en riesgo, abandonen de manera definitiva la competencia.

Norma Nivia afirmó que se posicionará frente a Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia

Una de las habitantes de la casa más famosa del país que desde ya dejó saber el nombre de la persona a la que se le posicionará, fue Norma Nivia, quien durante una reciente conversación con Melissa Gate y Yana Karpova dio a conocer que aprovechará este espacio en la gala de este domingo para decirle un par de verdades a Yaya Muñoz.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Merlano opinó de la reacción de Yaya Muñoz contra Melissa Gate en La casa de los famosos

Y es que, no es un secreto que desde que se abrieron las puertas de la casa, la relación entre Norma y Yaya nunca fue la más cercana, situación que con el pasar de las semanas terminó haciéndose más evidente, sobre todo luego de que ambas dejaran ver sus diferencias en varias ocasiones, especialmente en una actividad en las que ambas hicieron afirmaciones en su contra.

Norma Nivia y sus diferencias con Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia

A raíz de lo que viene sucediendo entre las dos competidoras, Melissa se sinceró con Nivia al mencionarle que Muñoz aseguró que ella al ser una actriz actúa siempre como un personaje, por lo que considera desde su punto de vista, que no es alguien completamente trasparente, además de insinuarle que Norma solo fingía ser su amiga.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya lanzó fuerte advertencia a José tras rumores sobre interés de Melissa Gate en él

Tras escuchar a su compañera, la artista ibaguereña no solo se mostró en desacuerdo con dichas afirmaciones, sino también le pidió autorización a Gate para citar este ejemplo durante la gala que se llevará a cabo el próximo domingo 02 de marzo, pues tal y como lo aseguró, será el momento indicado para mostrarle a toda Colombia quién es realmente.

“Yo le voy a hablar a ella muy decentemente, pero la voy a hacer quedar como un **** delante todo el mundo”, dijo la intérprete colombiana.

Por su parte, la creadora de contenido paisa, no dudó en asegurar que no tiene ningún problema en sostener sus palabras frente a Muñoz, pues como ya quedó claro en los últimos días, su relación con la presentadora no es la mejor, sobre todo después de enviarla a directamente a la placa.