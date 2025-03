Norma Nivia calificó a Yaya Muñoz de “incoherente” y “loca”

La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue en aumento, y los participantes no paran de especular y formar alianzas para asegurar su permanencia en la competencia, que cada día se pone más difícil. Y es que la salida de Yaya generó todo tipo de reacciones, en especial por haber nominado a Norma Nivia, quien aún no supera esta movida por parte de la influenciadora.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Cuándo va a ingresar el nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2025? Revelaron fecha

Norma Nivia aún no asimila que Yaya Muñoz la haya dejado nominada en La casa de los famosos

Han pasado poco más de dos días desde que Yaya Muñoz abandonó La casa de los famosos Colombia tras recibir la menor cantidad de votos por parte de los televidentes. Antes de salir, la joven tuvo que nominar a un participante, y su elección fue Norma Nivia, con quien había tenido algunos desacuerdos en los últimos días. Una decisión que la actriz aún no asimila.

Y es que, según comentó en conversación con La Toxi Costeña mientras se maquillaba en su habitación, Norma sigue sin entender por qué Yaya la nominó, ya que, según ella, no tuvieron ningún problema más allá de diferencias de opinión y cierta desconfianza entre ambas.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz se conectó en vivo y sorprendió a José tras su salida en La casa de los famosos, esto le dijo

“Yo no tuve nada en contra de ella (Yaya), porque me era absolutamente indiferente de todo bien: buenos días, buenas noches, si me preguntas yo te contesto, pero ya. Entonces no sé, para mí, loquísimo todo”, comentó Norma.

Norma calificó a Yaya de “incoherente” y “loca” en La casa de los famosos

En medio de la conversación, Norma le recordó a La Toxi Costeña lo que le dijo a Yaya Muñoz durante el posicionamiento del pasado domingo 2 de marzo. En esa ocasión, le expresó que no estaba de acuerdo con los insultos que había recibido de su parte durante las últimas actividades en La casa de los famosos. Sin embargo, a pesar de haberle dado sus razones, consideró que la influenciadora reaccionó de mala manera durante la réplica del posicionamiento.

Artículos relacionados Norma Nivia Peluche le insinuó a Norma Nivia que quiere una hija como ella: “¿una así es mucho pedir?”

Nivia aseguró que prefirió quedarse callada y no responderle, pero añadió que, de haberlo hecho, probablemente la habría llamado “incoherente”. “Yo le hubiera podido decir: ‘¿Qué te pasa, incoherente, loca?’”, comentó.