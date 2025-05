Los famosos tendrán este sábado 24 de mayo una fiesta temática de piratas, y todos se alistan para celebrar antes de la próxima gala de eliminación. Sin embargo, en medio de los preparativos, Melissa Gate terminó discutiendo con Karina García y Altafulla por una conversación que tuvo lugar en el cuarto Agua de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Así reaccionó Melissa Gate a la visita de Andrea Valdiri a La casa de los famosos Colombia

¿Por qué discutieron Melissa Gate y Karina García durante su visita?

Karina García, con autorización del Jefe, se encuentra de visita en la casa más famosa de Colombia desde la noche del viernes 23 de mayo. Aunque su estadía es temporal, algunos habitantes no están cómodos con su presencia.

El ‘Jefe’ anunció que Karina García estará en el brunch de La casa de los famosos Colombia

A pesar de ya no estar en competencia, las diferencias que Karina tuvo con algunas compañeras durante su paso por el reality aún no se han resuelto, lo que ha provocado cierta tensión.

Durante la tarde de este sábado, Melissa Gate le pidió a Karina y a Altafulla que llevaran sus conversaciones personales a otro lugar, ya que no quería escuchar lo que llamó sus “peleas de pareja”.

Artículos relacionados Salud ¿Cuáles son los riesgos de la rinoplastia? La operación que se hizo Cris Valencia

Karina no se quedó callada y respondió que no estaban discutiendo y que Melissa no tenía por qué entrometerse en conversaciones ajenas. Incluso le sugirió: “Tápate los oídos”.

“Es que es inevitable escuchar… si quieren privacidad, váyanse a sus casas”, replicó Melissa, pero la discusión no terminó allí.

Karina García le dijo a Melissa que, si tanto le molestaba, entonces que la sacara. A lo que Melissa contestó recordándole que ella ya fue eliminada y que ahora es solo una invitada del Jefe.

¿Qué dijo Altafulla sobre la privacidad a Melissa Gate?

En un principio, Altafulla prefirió guardar silencio. Sin embargo, luego expresó que en la casa no existe la privacidad y que la única que parecía incomodarse era Melissa.

Ella aceptó que le molestaban esas conversaciones, pero insistió en que las podrían tener en otro lugar, como la sala, donde nadie los escuche.

“Yo los vi discutiendo y dije: qué situación tan incómoda”, dijo Melissa. Altafulla insistió en que no se trataba de una pelea.

Karina García mostró a sus seguidores su lujoso hogar. (Foto: Canal RCN)

Cuando parecía que todo se estaba calmando, Melissa calificó la actitud de Karina como “descarada”, a lo que Karina respondió: “La gente cuando no es feliz, jode”.

Para cerrar el tema, Melissa le dijo a Altafulla que, gracias a ella, su conversación con Karina había terminado.

“Me debes una y lo sabes”, concluyó Melissa.

¿Melissa Gate está en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Sí. Melissa Gate está nuevamente en la placa de nominados y podría abandonar el reality en la gala de este domingo 25 de mayo. La decisión está en manos del público, que debe votar por su favorito para definir el Top 6 de la segunda temporada y el nombre del nuevo eliminado.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate ganó las Olimpiadas de La casa de los famosos Colombia ¡Mira el video!

Además de Melissa, están nominados La Jesuu, Mateo Varela y Camilo Trujillo. Uno de ellos se despedirá del programa a solo semanas de la gran final.

Sigue el 24/7 en la app oficial del Canal RCN y no te pierdas ningún detalle del reality del que todos hablan en las redes sociales.