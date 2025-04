La influenciadora Melissa Gate reveló lo que realmente piensa sobre los coqueteos del cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido Melissa Gate entró al confesionario y le contó al Jefe y a sus seguidores lo que realmente cree de los rumores sobre que el artista Altafulla estaría interesado en ella.

Según reveló la Toxi Costeña le contó que a Altafulla le gustaba ella, por lo que, Melissa Gate indicó que no está muy convencida al respecto.

"¿Está interesado en mí o en mi porcentaje? Altabulla cállate por favor, cierra tu hocico infeliz porque aquí no me vengas con ese cuentico de que tú no sabías nada y que no te veías el programa y que no sabías quién soy yo, que a Karina y a Laura las podrás enredar, pero a mí me respetas. Entonces por favor guarden su distancia por favor. Esa fue mi humilde opinión", señaló.