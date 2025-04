Melissa Gate se disputó el liderazgo de la semana 14 con su amigo Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025. Pese a la disposición, la suerte no estuvo del lado de la influenciadora paisa.

La prueba consistió en halar unas cuerdas, algunas tenían amarradas una pesa y otras no. Las cuerdas con pesas rompían las fotos de los famosos compitiendo, lo sorprendente es que Melissa Gate se autoeliminó.

Sí, en los dos momentos en los que la paisa haló las cuerdas, ella misma rompió sus fotografías, mientras que, Emiro Navarro solo participó una vez y le salió una cuerda sin pesa.

Entonces, Emiro Navarro se convirtió el líder de la semana, pero eso no es todo porque es el primer participante en ingresar al top 10 del reality del Canal RCN. Este es el segundo liderazgo del cómico influencer costeño, quien decidió compartir cuarto del líder con Melissa.

Terminada la prueba y felicitaciones, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron a Melissa Gate cómo se sentía por la derrota. Ante esto, la influencer reaccionó feliz por el triunfo de su amigo Emiro Navarro.

"La verdad, yo quería que pasara así. Me parece que Emiro es una persona muy importante para mí y me encanta que sea el líder, entonces, realmente, el poder está en el lugar indicado... Es un fracaso que me disfruto", manifestó Melissa Gate por el liderazgo de Emiro Navarro y su entrada al top 10 de la producción de convivencia.