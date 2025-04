En La casa de los famosos Colombia, la tercera función de cine se convirtió en todo un evento lleno de emociones.

Los participantes se acomodaron para disfrutar de la proyección, pero lo que parecía una simple noche de película terminó desatando una ola de comentarios y reacciones encontradas dentro de la casa.

La influenciadora Melissa Gate pudo ver cuando el cantante Altafulla estaba confundido sobre si conquistar Laura González, Karina García o Melissa Gate, además de recibir consejos de Yina Calderón sobre elegirla a ella, asegurando que era la que menos conflicto con hombres tiene.

Dichos momentos habrían disgustado a la creadora de contenido, por lo que le pidió a Altafulla que no se le acercara más.

"A mí que ni se me acerque, que si me sigue molestando le aflojaré un puñ*. Yo tengo mi sexto sentido tan desarrollado yo sé cuando los hombre son mentirosos y se quieren aprovechar de mí, yo no soy est*pida y sé que esto es un reality y hay gente que le gusta figurar en relaciones para de pronto tener más rating", dijo.

Sin embargo, para Altafulla no fueron tan trascendentales, asegurando que estaba feliz de ver lo que sacaron de él.

Ver en el minuto 2:40:

Sin embargo, Melissa Gate destacó que no quería explicaciones de él y que no quería que la siguiera molestando.

"A mí no me amen que no necesito el amor de nadie, con el amor de Dios me sobra y me basta", añadió.