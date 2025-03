Gonzalo Escobar, conocido como Coco, se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia en la gala del 9 de marzo. Antes de abandonar la competencia, tuvo que nominar a uno de sus compañeros, y tras una breve reflexión, eligió a Melissa Gate, dejándola en riesgo de eliminación.

La nominación no fue una sorpresa para Melissa Gate, quien ahora deberá luchar por mantenerse en el reality. La creadora de contenido tiene la oportunidad de salvarse en la prueba de salvación del jueves. Sin embargo, no podrá participar en la prueba de liderazgo, lo que podría afectar su permanencia en el juego.

"No, no me lo esperaba. Ojalá me vaya pronto. Ustedes saben la propagando y la promoción que me hacen cuando me nominan. Además, esa foto es bellísima", dijo Melissa en su tono irónico.