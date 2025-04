La influenciadora Melissa Gate reaccionó luego de confirmar que su amistad con Norma Nivia no era tan real como ella creía en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido les habló a sus seguidores desde la barbería indicando que ya se había dado cuenta que la amistad que le brindaba la actriz no era tan sincera como pensaba debido a las diferencias que han protagonizado en los últimos días.

Tanto así, que le dio la razón a la presentadora Yaya Muñoz, exparticipante del reality que siempre señaló que Norma Nivia no le daba confianza.

"Apenas me estoy enterando de cosas que antes no veía. Lo que me da rabia de todo esto es tener que aceptar que de pronto Yaya tenía razón. Yo solo una vez había percibido una cosa y por ponerme de bocona una vez al hablar me expusieron en el cine y ahora me toca opinar y dar la cara", dijo.

Además, indicó que ella no pensaba que iba a llegar tan lejos en la competencia, pues pensó que se le iba las primeras semanas.

"Pido una disculpa pública a todas las personas que vinieron con la mentalidad de ganar y de pronto em vieron como contrincante, yo no pedí esto (...) yo soy una persona muy complicada porque a mí a veces se me sale el Melissa Gate y digo cosas que pueden molestar al otro y muchos no me están tolerando, no me soportan", agregó.