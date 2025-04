La influenciadora Melissa Gate se sinceró sobre la reacción que tuvo Yina Calderón tras el comentario que hizo Norma Nivia sobre su físico en La casa de los famosos Colombia.

En la segunda función del cine de La casa de los famosos Colombia el jefe presentó cuando Norma Nivia le sugirió a Melissa Gate que cuando tuvo que imitarla se hiciera una cadera bajita, comentario que le disgustó a la empresaria debido a que sintió que la actriz se burló de su físico y su enfermedad.

La creadora de contenido estuvo en conversación con Norma Nivia y la Liendra donde la actriz reiteró lo arrepentida que está de su comentario.

"Era un chiste flojo y resulta que se ve terrible, yo no sabía hasta ahora que me veo me di cuenta que realmente hice", dijo.