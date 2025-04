La relación de Mateo Varela 'Peluche' y Norma Nivia parece haberse fracturado luego de la visita de unos cantantes a La casa de los famosos Colombia en el sábado de fiesta.

Los famosos recibieron a la agrupación Pasabordo en la noche de fiesta del 26 de abril, allí sus integrantes Jhonatan Hernández y Juan Gabriel Rodríguez les dieron un show a los participantes que alegró y provocó algunas discusiones.

En medio de la presentación de Pasabordo, uno de sus cantantes decidió interactuar con varias participantes y dedicarles algunos gestos, sin embargo, esto no gustó a 'Peluche', ya que sintió que le estaban coqueteando a Norma Nivia.

Así se lo expresó Mateo a Norma Nivia tras la presentación de la agrupación, ya que para él la actriz le correspondió en los coqueteos al artista urbano.

Mateo Varela se mostró molesto con la actitud de Norma Nivia con el cantante de Pasabordo, ya que sentía que ella le había faltado al respeto con sus actos en medio de la fiesta.

'Peluche' le aseguró que ella le había correspondido a sus coqueteos como por ejemplo el juego de miradas, algo que él se dio cuenta y lo hizo sentir mal.

Mateo tenía tanto mal genio que le expresó a Norma Nivia que no quería hablar más con ella durante la fiesta y que prefería que lo dejara solo para evitar agrandar el problema y que sus compañeros se dieran cuenta.

Eso es lo maluco de tener pareja. No te quiero ignorar, no me hables, tengo rabia. Déjame tranquilo.

Norma Nivia se mostró extrañada ante el ataque de celos de Mateo Varela, y le expresó que cómo se le ocurría imaginarse algo malo o dudar de ella.

El man me hizo unas vueltas y no le vi nada malo.

La actriz también le aseguró que solo estaba siguiéndole el show al cantante y que nunca se le pasó un mal pensamiento, y le puso de ejemplo cuando él bailó con las bailarinas de Marcela Reyes.

Mateo le aseguró que no se quería sentir así en una relación y que no se podía quedar callado cuando algo realmente le molestaba.

No me voy a quedar callado, si yo siento algo, tengo que decirlo, no me quiero sentir inseguro.