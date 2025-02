Merly Ome, madre de la empresaria Yina Calderón, reaccionó ante las polémicas palabras de la influenciadora Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación.

La creadora de contenido Melissa Gate le confesó al influenciador la Liendra en una conversación en la noche lo que siente hacia la empresaria.

“Apenas estoy empezando; qué pesar de ella. Todos los días le pido a Diosito: Dios, me conformo con que se mu*ra”, le dijo.

Tras sus palabras, que se hicieron virales en redes sociales, la madre de Yina Calderón no pudo contener el llanto y pronunciarse al respecto por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

"Ya no es justo, ¿cómo uno le va a desear la muerte a una persona. Está bien, yo sé que eso es un reality, pero ya se pasan con mi hija, pidiéndole a Dio que mi hija se muer*, eso ya no es justo de verdad. Estoy muy triste, yo no puedo creer hasta dónde llega tanto rencor de estar niña Melissa”, expresó.