La presentadora Carla Giraldo hizo un fuerte llamado de atención en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes ver 24/7 a través de la aplicación.

Al comenzar la gala de la noche des te jueves 6 de febrero, Carla Giraldo les hizo un anuncio muy importante a los participantes, en especial a las mujeres.

Debido a las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales de algunas famosas dejando ver un poco más a la hora de cambiarse, Carla Giraldo les hizo un llamado de atención.

“Chicas hay que tener un poco de pudor a la hora de cambiarnos, de vestirnos. Recuerden que no solo nos ve la gente grande, también nos ven los jóvenes, los niños, es importante ser un poco más recatadas a la hora de cambiarnos. Se los digo con todo el amor poruqe no está tan chévere a veces ver imágenes que no queremos”, les dijo.