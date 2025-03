Laura González respondió a hija de Karina García

Horas antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia Laura González decidió responderle a Isabella Vargas, la hija de Karina García, quién salió en defensa de la influenciadora luego de que González afirmara que ella había dañado su relación sentimental con su expareja. Te contamos todos los detalles de lo que dijo.

¿Qué le dijo la hija de Karina García a Laura González?

Luego de que se confirmara la participación de Laura Rodríguez en La Casa de los Famosos Colombia, su cercanía con Sofía Avendaño generó polémica. Ambas habrían señalado a Karina García de ser la responsable de que la periodista no se casara.

Ante esto, Isabella Vargas, hija de Karina, reaccionó en sus redes sociales. La joven cuestionó a Laura por mencionar a su madre en busca de fama antes de ingresar al reality y por supuestamente mentir sobre su conflicto con Karina, asegurando que, por su culpa, no llegó al altar.

¿Qué le dijo Laura González a la hija de Karina antes de entrar a La casa de los famosos?

En entrevista con Karen Sevillano y Vicky Berrio, presentadoras de After, Laura González respondió a los comentarios de la hija de Karina. Cuestionó por qué su estrategia para generar notoriedad antes de ingresar al reality era criticada, cuando, según ella, Karina hizo algo similar al beneficiarse de su amistad con Marilyn Oquendo para quedarse con su lugar en el programa.

"Primero, no me estoy pegando de nada. Ella se pegó de la oportunidad de su mejor amiga (Marilyn Oquendo). Obviamente, a todo hay que sacarle provecho… Shakira le sacó provecho a sus cachos, ¿por qué no yo?", afirmó Laura.

¿Cuál fue la respuesta de Laura González a la hija de Karina García? (Foto Canal RCN).

Además, aclaró que la casa donde habían vacacionado en Río de Janeiro sí le pertenecía a ella y a su entonces prometido, con quien Karina habría tenido un amorío.

"Esa sí es mi casa, yo la decoré por completo. La mesa donde está sentada la hija de Karina la compré yo, al igual que los tigres y todo lo demás. El carro que ella usó en Río de Janeiro era mío. En ese viaje estaban varias amigas, ella llegó con su hija. Lo sé porque la niña también tiene una foto ahí. Éramos tres o cuatro, no 15", aseguró.