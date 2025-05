El Jefe de La casa de los famosos Colombia 2025 les puso una actividad de actuación a los participantes. A través de la creación de una historia de cuento de hadas, tuvieron que armar toda una escena con el bueno, el malo, la princesa, la bruja y demás personajes.

Al momento de formar los grupos, Yina Calderón se pronunció y Emiro Navarro dio una opinión, la cual no fue bien recibida por la empresaria de fajas, quien resultó gritándole al cómico influenciador costeño.

¿Qué cambios hubo en la actividad de cuentos, en La casa de los famosos Colombia 2025?

Resulta que los grupos iban a quedar como están formadas las habitaciones, es decir, Agua y Fuego. No obstante, Yina Calderón alzó la mano y expresó que sería bueno combinarse por todos los antecedentes que han venido ocurriendo entre las 'chicas fuego'.

Hasta ese momento todo iba bien, Yina Calderón y La Toxi costeña se fueron para el grupo de los participantes Agua, mientras que, el actor Fernando 'El Flaco' Solórzano fue a Fuego, ya que Emiro Navarro dijo que enviaran un artista, conocedor del tema teatral, a su grupo. Entonces, Yina Calderón dijo que 'El Flaco' debería haberse quedado en Agua.

"Déjenos un actor, allá están todos actores", justificó Emiro Navarro.

Emiro Navarro y Yina Calderón tiene una relación de compañeros en La casa de los famosos y nada más.

¿Cómo Yina Calderón le alzó la voz a Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025?

A Yina no le gustó para nada la opinión de Emiro, además del hecho de que Fernando se fue para el grupo de Fuego. Por lo tanto, la empresaria le alzó la voz al influenciador costeño; causó revuelo en redes sociales.

"No hay problema, tranquilo, Emiro Navarro. Tranquilo, bájale, bájale... porque también está de ofensivo", expresó Yina Calderón.

Ante esto, el creador de contenido le respondió a Yina: "Bájale tú", mientras que, en las plataformas, los comentarios no pararon.

Los seguidores del costeño escribieron "con Emiro, no", reprochando la actitud de Calderón. Asimismo, se pueden interpretar posturas como "hay que bajarle los humos", "con la niña, no", "Emiro no le hizo nada", "Yina se dejó consumir por el juego", entre otros más comentarios.

