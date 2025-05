Los nombres de Yina Calderón y Altafulla se han apoderado de las tendencias desde el pasado 30 de abril luego de un fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia por un supuesto gusto de la influenciadora por el cantante.

La pelea entre Yina Calderón y Altafulla empezó en la nominación del capítulo 95 de La casa de los famosos Colombia cuando el cantante nominó a la influenciadora y en sus argumentos le recordó cuando ella estuvo supuestamente enamorada de él.

Tras la jornada de nominación, Yina Calderón se fue a confrontar a Altafulla delante de Karina García para que le explicara por qué había dicho eso de ella, lo del supuesto gusto suyo por él.

Altafulla sostuvo lo que dijo en la nominación y le aseguró que cuando eran amigos afuera de la competencia ella le decía que estaba enamorada de él y que era su 'crush'.

Estos comentarios provocaron la furia de Yina Calderón quien le dijo de todo al artista, asegurando que se metía con 'cualquier' mujer. Altafulla no se quedó callado y le recordó cuando ella le tenía celos a Laura González por ser novia de él.

No me cabe en las manos las veces que me lo dijiste, toda la vida me dijiste que te daba celos Laura.