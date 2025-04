Laura González, comunicadora social y participante de La casa de los famosos Colombia, fue sancionada por el Jefe. A pesar de estar en la casa desde hace solo dos semanas, Laura está por segunda vez en la placa de nominados.

El Jefe de la casa tomó una decisión estricta y le comunicó a Laura que, en caso de regresar este domingo 13 de abril, quedará nuevamente nominada sin posibilidad de ser salvada. Esto significa que Laura tendrá un "candado" en la placa, lo que le impide ser salvada antes del domingo de eliminación.

"Altafulla y Laura hace unos días se les hizo una advertencia para que tuvieran cuidado con no dar información del exterior. He decidido que si regresas mañana de la sala de eliminación, quedarás inmediatamente nominada, sin derecho a ser salvada", fueron las palabras del Jefe.

La sanción de Laura González llegó después de que ella revelara detalles sobre el exterior durante una conversación con Emiro Navarro y las chicas fuego: La Toxi Costeña, Yina Calderón y Karina García.

En esa charla, Laura mencionó que el creador de contenido era muy querido por el público, algo que no se debía comentar debido a las reglas del Jefe.

Este comentario surgió después de que Emiro expresara su inseguridad sobre lo que se decía de él en las redes sociales, lo que llevó a Laura a hablar de lo que sabía fuera del programa.

"No sé si a la gente le está gustando lo que hago", dijo Emiro. Además, agregó: “Me siento mal, inseguro de mi cara, de mi cuerpo… no me siento en mi mejor momento”, agregó.